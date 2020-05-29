الحشد الشعبي يسقط طائرة مسيرة ‘‘لداعش‘‘ في ديالى

وذكر إعلام الحشد، في بيان، أن "قوات الحشد الشعبي، أنهت الجمعة، عملية أمنية ناجحة لملاحقة فلول داعش في قاطع عمليات بحيرة حمرين في ديالى".



وأضاف: "فيما تمكنت قوات الحشد من اسقاط طائرة مسيرة لفلول داعش وتدمير مضافتين".