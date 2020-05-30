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السبت 30 أيار 2020 ساعة 08:19
الاحتلال يعتقل 4 شبان فلسطينيين ويستولي على مركبتهم في الضفة
وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن قوات الاحتلال نصبت حاجزا على مدخل البلدة، واحتجزت مركبة، واعتقلت أربعة شبان كانوا بداخلها، لم تعرف هويتهم بعد.
وأكد أن قوات الاحتلال استولت على المركبة.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
865542
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