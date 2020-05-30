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السبت 30 أيار 2020 ساعة 08:24

حسم الجدل حول أنباء إسقاط الكويت لديون العراق

حسم الجدل حول أنباء إسقاط الكويت لديون العراق
وقالت المصادر إن وزير المالية العراقي قدم خلال زيارته الأخيرة للكويت طلبا باسم حكومة بلاده بتأجيل سداد ما تبقى من الديون لمدة تتراوح ما بين عام أو عامين وذلك نظراً للأوضاع الاقتصادية التي فرضتها انخفاض أسعار النفط فضلا عن التداعيات لانتشار فيروس كورونا منوهة أن الطلب ما زال قيد الدراسة ولم يبت به بعد من قبل الحكومة".

وأشارت المصادر إلى أن العراق كان قد دفع للكويت قسطا من الديون في شهر أبريل/نيسان الماضي، بقيمة 440 مليون دولار، موضحة أن إجمالي قيمة الديون المتبقية تبلغ 2.8 مليار دولار.

وكان النائب الكويتي السابق، عبد الحميد عباس دشتي، كتب يوم الخميس، أن بلاده أعفت العراق من ديون بلغت 3 مليارات دولار، وقررت تأجيل سداد أخرى.

وكتب دشتي في تغريدة على موقع تويتر "مبروك للعراق إعفاء ديون بقيمة 3 مليار دولار مستحقة للكويت، وتأجيل دين بقيمة 1.6 مليار دولار".

ولم تعلن الكويت أو العراق، بشكل رسمي، وجود اتفاق مثل هذا بين البلدين، مثلما جرت العادة سابقاً.

وكان وزير المالية علي علاوي، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء والقائم بأعمال وزير النفط، اقترح أن تؤجل الكويت نحو 3 مليارات دولار من ديون العراق المرتبطة بتعويضات حرب الخليج (1990-1991)، عندما أحرق الرئيس المخلوع صدام حقول النفط الكويتية آنذاك.
رقم : 865544
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