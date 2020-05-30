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السبت 30 أيار 2020 ساعة 08:26

غدا.. إعادة فتح المسجد النبوي و90 ألف مسجد في السعودية

غدا.. إعادة فتح المسجد النبوي و90 ألف مسجد في السعودية
وأضافت الرئاسة في بيان عبر حسابها على "تويتر"، أنه "بناءً على الموافقة الكريمة.. معالي الرئيس العام يعتمد خطة الوكالة في الفتح التدريجي للمسجد النبوي في ظل الإجراءات الاحترازية اعتباراً من يوم الأحد".

وتعمل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية على إنهاء الترتيبات الأخيرة تمهيداً لفتح كافة مساجد المملكة التي أغلقت قبل أكثر من شهرين بسبب تفشي وباء كورونا.

وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية، إن الوزارة تشهد حراكاً مطرداً لإنهاء عمليات الصيانة والنظافة والتعقيم لأكثر من 90 ألف مسجد وجامع في مختلف مناطق المملكة.

وتأتي هذه الاستعدادات تنفيذاً لأمر الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، بفتح جميع المساجد، يوم الأحد المقبل، باستثناء مساجد مكة المكرمة.

وقالت الصحيفة إن افتتاح المساجد سيكون وفق إجراءات وقائية حددها التعميمان اللذان أصدرهما الوزير عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، بعد أكثر من شهرين على إغلاق المساجد وفق فتوى هيئة كبار العلماء بالمملكة.

كما كثفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد حضورها الإعلامي بالقنوات والإذاعات والصحف الورقية والإلكترونية، وعبر منصاتها الرقمية وبوابتها الإلكترونية؛ لنشر التعليمات والإجراءات الاحترازية، وبلغات عالمية لحث أئمة ومؤذني المساجد والمصلين على الالتزام بها.

ومن بين الإجراءات المزمع تطبيقها الوضوء في المنزل، وغسل اليدين جيداً، واستعمال المعقمات قبل الحضور إلى المسجد وبعده، وحثّ كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة على الصلاة في المنازل، والقراءة من المصحف الإلكتروني عن طريق الهاتف أو إحضار المصحف الخاص.

كما تتضمن الإجراءات إحضار سجادة خاصة وعدم تركها بعد الصلاة، وإبقاء مسافة لا تقل عن مترين بين كل مصلٍّ، وعدم اصطحاب الأطفال تحت 15 عاماً، ولبس الكمامة، وتجنب المصافحة، وعدم التزاحم عند دخول المساجد أو الخروج منها.

ومنذ إغلاق المساجد، في مارس الماضي، نفذت الوزارة أكبر برنامج لتعقيم ونظافة وصيانة المساجد، وفق أعلى معايير الجودة لجميع المساجد والجوامع المشمولة بالعقود وغير المشمولة في مختلف مناطق المملكة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطوات التخفيف الجزئي للحظر الذي فرضته الحكومة للحد من انتشار الوباء؛ حيث بدأت الحياة تعود تدريجياً إلى الشوارع وإلى بعض الأعمال بعد توقفها بشكل شبه كامل طوال الشهرين الماضيين.
رقم : 865545
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