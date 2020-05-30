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السبت 30 أيار 2020 ساعة 08:30

يستخدمونها ضد العساكر وفتكت بخمسة اطفال سوريين!

يستخدمونها ضد العساكر وفتكت بخمسة اطفال سوريين!
واعلن مصدر في قيادة شرطة الريف لوكالة سانا أن خمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين 6و14 سنة أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة إثر انفجار لغم أرضي ضمن أرض زراعية في بلدة العتيبة جنوب الغوطة الشرقية مشيراً إلى أنه جرى إسعاف الأطفال إلى مشفى دمشق لتلقي العلاج.

واستشهد وأصيب العديد من المدنيين بينهم أطفال جراء انفجار مفخخات وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في بلدات عدة من الغوطة الشرقية.

وتلجأ التنظيمات الإرهابية في أماكن انتشارها إلى زرع كميات كبيرة من المفخخات في المنازل والشوارع والأراضي الزراعية لبث الرعب بين المدنيين وإيقاع المزيد من الضحايا.
رقم : 865546
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