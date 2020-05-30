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السبت 30 أيار 2020 ساعة 08:46

ما أسباب تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر؟

ما أسباب تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر؟
وقال خطاب، خلال حوار تلفزيوني، مساء الجمعة: "حالات الإصابة مرشحة للزيادة بسبب إجازة العيد، فيه ناس كتير عندها الفيروس ومعندهاش أعراض، وهذه الزيارات ستؤدي لارتفاع عدد الإصابات".

وأضاف عضو اللجنة العليا للفيروسات: "أتوقع أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا ستكون 5 أو 7 أضعاف الأعداد المعلنة وليس هذا لأن الدولة تخفي ذلك، وإنما لأنهم لم يذهبوا لوزارة الصحة، بسبب عدم ظهور أعراض عليهم".

وتابع خطاب: "كورونا بمثابة معركة مع مناعة الإنسان، وهناك حامل للفيروس لم تظهر عليه أعراض، وهو الأخطر لأنه ينقل الفيروس دون إنذار".
رقم : 865555
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