هنية: لن نمرر أي محاولة اقتحام للأقصى

وأدان هنية، في تصريح صحفي قرار الاحتلال إبعاد الشيخ عكرمة صبري عن المسجد الأقصى المبارك، معتبرًا القرار "انتهاكًا جديدًا للحق في العبادة وحرية الوصول إلى الحرم، وجزءًا من محاولة تفريغه من المصلين".



وحذّر من محاولة الاحتلال استغلال تداعيات فيروس كورونا لتمرير "مخططاته الخبيثة" في المسجد الأقصى، مؤكّدًا أنّ "هذه المخططات لن تمر، ولن تُفرض على شعبنا وفي أرضنا ومقدساتنا".



ووجّه رئيس المكتب السياسي لحماس التحية للمرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى المبارك، داعيًا جماهير شعبنا كافة إلى الدفاع عن الأقصى بكل السبل والوسائل المتاحة، خاصة أمام الدعوات المتكررة من المستوطنين والمتطرفين لاقتحام المسجد المبارك.



كما دعا هنية الملك الأردني عبد الله الثاني بن الحسين، وقادة وزعماء الدول العربية والإسلامية كافة إلى "تحمل المسؤولية الدينية والتاريخية تجاه ما يجري في المسجد الأقصى المبارك، والتحرك في مختلف الاتجاهات لوقف المخططات الصهيونية ومنعها".