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السبت 30 أيار 2020 ساعة 08:52

لیبیا.. مقتل قائد أبرز فصيل تركي جنوب طرابلس

لیبیا.. مقتل قائد أبرز فصيل تركي جنوب طرابلس
ومن المعلوم أن فرقة السلطان مراد ‏هي فصيل سوري مسلح، يضم أغلبية من العناصر المنتمية إلى تركمان سوريا، وهو مدعوم بشكل كبير من قبل تركيا، التي تقدم له التمويل والتدريب العسكري والدعم الجوي.

كما يشكل الفصيل الأأكثر بروزاً بين كتائب تركمان سوريا المدعومة من تركيا.

يذكر أن المرصد السوري لحقوق الإنسان كان أعلن في وقت سابق، أن "كتيبة من المرتزقة" تضم نحو 50 عنصراً، يترأسها أمني سابق في داعش من ريف حمص الشرقي ذهبت للقتال في ليبيا".

وقد شغل هذا "الأمني السابق منصباً في "ولاية حمص" خلال حكم الدواعش، بحسب ما أفاد المرصد. ومن ثم بايع جبهة النصرة بعد انهيار التنظيم في البادية، واتجه إلى مناطق تواجد تركيا في عفرين، ثم انتقل للقتال في ليبيا مع 49 مقاتلاً سابقاً من التنظيم مع بداية العام الجاري كمرتزق هناك".

يشار إلى أن الجيش الليبي كان أعلن، الأحد، القبض على قيادي سوري في "داعش" يقاتل مع تشكيلات الوفاق.

وقال المتحدث باسم قوات حفتر أحمد المسماري، مساء الأحد، إن "قوات الجيش الليبي ألقت القبض على محمد الرويضاني المكنى أبو بكر الرويضاني"، الذي وصفه بأحد أخطر عناصر داعش الذين انتقلوا من سوريا إلى ليبيا.

كما أكد المسماري أن "الداعشي السوري أبو بكر الرويضاني كان يقاتل مع تشكيلات الوفاق عند القبض عليه".

إلى ذلك أضاف أن "الداعشي "الرويضاني" نقلته الاستخبارات التركية لليبيا كمسؤول عن فيلق الشام".
رقم : 865559
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