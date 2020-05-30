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السبت 30 أيار 2020 ساعة 08:54

كوريا الجنوبية تسجل 39 اصابة جديدة بكورونا دون وفاة

كوريا الجنوبية تسجل 39 اصابة جديدة بكورونا دون وفاة
وحسب وكالة يونهاب، شهد عدد حالات الإصابة زيادة حادة في الأيام الأخيرة بسبب عدوى جماعية في مركز لوجستي مملوك لشركة "كوبانغ" للتجارة الإلكترونية في مدينة بوتشون في إقليم كيونغ كي، غير أنه انخفض بشكل طفيف مع إجراء التحقيق الوبائي بصورة سريعة.

إلا أن هناك إمكانية زيادة عدد حالات الإصابة مرة أخرى على خلفية انتشار فيروس كورونا في المراكز اللوجستية الرئيسية الأخرى في سيئول وضواحيها وتأكيد إصابات متفرقة في جميع أنحاء البلاد.

وقالت سلطات الصحة اليوم السبت إنه تم تسجيل 39 حالة إصابة جديدة خلال يوم أمس لترتفع حصيلة الإصابات إلى 11,441.

ومن بين الـ39 حالة الجديدة، جاءت 27 حالة لانتقال العدوى محليا، و12 حالة من الخارج بما يشمل 5 حالات اكتشفت أثناء إجراءات الحجر الصحي بالمطار.

وحسب المناطق، جاءت 27 حالة في سيئول وضواحيها حيث اكتشفت 13 حالة في إقليم كيونغ كي، و9 حالات في سيئول و5 حالات في إنتشون.

وجاءت حالتان في كل من دايغو وكوانغ جو، وحالة واحدة في كل من بوسان وإقليم جولا الجنوبي وإقليم كانغ وون.

وكان العدد اليومي لحالات الإصابة قد ظل أقل من 30 حالة في الفترة من 22 - 24 مايو، وانخفض إلى أقل من 20 حالة في يومي 25 و26، غير أنه ارتفع إلى أكثر من 50 حالة في يوم 27 مع تأكيد الكثير من الإصابات في مركز لوجستي في مدينة بوتشون، ثم فقز العدد إلى 79 حالة و58 حالة في يومي 28 و29 على التوالي.

وتجاوز عدد الإصابات الجديدة عتبة الـ70 لأول مرة منذ يوم 5 أبريل حيث سُجلت 81 حالة.

وبقيت حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا دون تغيير عند 269 حالة، وبلغت نسبة الوفيات 2.35% لجميع الفئات العمرية.

وارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 35 حالة إلى 10,398 حالة، وارتفع عدد المرضى الخاضعين للعلاج بمقدار 4 أشخاص إلى 774 شخصا.

وخضع ما مجموعه 902,901 شخص لفحوصات كورونا. وظهرت نتيجة اختبار 865,162 منهم سلبية. ويجري حاليا فحص 26,298 من المشتبه في إصابتهم بالعدوى.

ويعلن مركز تدابير الحجر الصحي الكوري الجنوبي في الساعة العاشرة صباح كل يوم آخر الإحصاءات المتعلقة بمرضى كورونا المستجد.
رقم : 865560
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