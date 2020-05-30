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السبت 30 أيار 2020 ساعة 08:59

استشهاد 5 سوريين جراء اشتباكات اتباع تركيا بعفرين

استشهاد 5 سوريين جراء اشتباكات اتباع تركيا بعفرين
وكشفت مصادر محلية في مدينة عفرين لوكالة سانا للانباء أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين إرهابيي ما يسمى “فرقة الحمزة” ومجموعات إرهابية أخرى وجميعها تابعة لتركيا في عدة أحياء سكنية من مدينة عفرين ما أدى إلى استشهاد 5 مدنيين بينهم طفلان ووقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة.

ولفتت المصادر إلى أنه تخللت الاشتباكات بين المجموعات الإرهابية عمليات اقتحام مقرات فيما بينها وحرقها وإطلاق رصاص من الرشاشات الخفيفة ومضادات الطيران الثقيلة ما أدى إلى وقوع قتلى ومصابين في صفوف الجامعات المسلحة المتقاتلة.

وشهدت قريتا جولقان وفقيران بريف مدينة عفرين في السادس عشر من الشهر الجاري اقتتالاً فيما بين المجموعات الإرهابية المرتبطة بتركيا ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين.

ومنذ احتلالها من قبل قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من المجموعات الإرهابية في آذار عام 2018 تشهد مدينة عفرين حالة من الفوضى والاقتتال بين الإرهابيين من اجل السيطرة على المدينة وتصفية نفوذ الاطراف الاخرى.
رقم : 865562
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