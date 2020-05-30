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السبت 30 أيار 2020 ساعة 09:47

مدير مستشفى ببغداد: استعدوا لفراق الأحبة

مدير مستشفى ببغداد: استعدوا لفراق الأحبة
وقال عويد في مقطع نشرته وسائل اعلام عراقية انه "لا يوجد أي علاج او لقاح للفيروس الا التباعد المكاني والجلوس في البيوت والحجر الصحي".

وأضاف "مع كل الاحتياطات فان هذا الفيروس ممكن ان يتسلل الى منازلنا ويصيب العوائل".

وأشار الى "اننا ذاهبون الى مناعة القطيع وندخل مرحلة إعطاء الخسائر والاستعداد لفراق الأحبة بسبب الجهل وعدم الالتزام بالتعليمات الوقائية".

يشار الى ان وزارة الصحة أعلنت يوم امس الجمعة، تسجيل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا وهو أعلى رقم تسجله منذ تفشي الوباء في العراق، بالاضافة الى 6 وفيات جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات الى 185 حالة و ٥٨٧٣ إصابة.
رقم : 865567
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