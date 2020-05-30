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السبت 30 أيار 2020 ساعة 10:58

مسؤول برلماني: سيتم تشكيل لجان البرلمان خلال الاسبوع الجاري

مسؤول برلماني: سيتم تشكيل لجان البرلمان خلال الاسبوع الجاري
وفي تصريح اشار فرهنكي الى انه سيتم اليوم السبت عقد 3 اجتماعات مكثفة حول تشكيل اللجان البرلمانية وقال، سيتم اولا عقد اجتماع في اطار لجنة النظام الداخلي ومن ثم هيئة رئاسة المجلس وبالتالي اجتماع مشترك بين اللجنة وهيئة الرئاسة للوصول الى صيغة نهائية حول اللجان البرلمانية.

واوضح بانه سيتم تحديد اعضاء اللجان وفقا للنقاط التي يحصل عليها النواب المتقدمون بطلبات لهذا الغرض بناء على الشروط المعينة الواجب توفرها فيهم ومنها مستوى التحصيل العلمي وماضي الخبرات التنفيذية ذات الصلة بعمل اللجنة وماضي العضوية في المجلس وفي اللجنة المعنية بالذات.

وصرح بانه سيتم البت اولا باللجان البرلمانية ذات العدد الاكبر من الطلبات للعضوية فيها ومن ثم اللجان الاخرى تدريجيا وقال، انه من المؤمل بعد تشكيل اللجان ان تبدا انشطتها في المجالات المعنية.
رقم : 865583
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