البحرين.. أنباء عن إصابة ضابط ومرتزقين بسجن جوّ بفيروس كورونا

يأتي ذلك بعد تأكيد وجود إصابات بين عمّال الصيانة الذين حوّلتهم الإدارة إلى الحجر الصحي، وفق ما نشره مركز الأخبار.



هذا وكان المعتقلون قد لاحظوا أنّ إدارة السجن بدأت منذ أيّام باتخاذ إجراءات وقائية متشدّدة أكثر حيث يقوم ممرّض بتوزيع الأدوية على ذوي الأمراض المزمنة، وهو بكامل تدابير الوقاية عند تنقّله بين الزنازين، بينما لا تزال العيادة مغلقة، على خلفيّة وصول أنباء شبه مؤكّدة عن إصابة نحو 20 من المرتزقة الذين يعملون في السجون الخليفيّة بفيروس كورونا.



يذكر أنّ آية الله الشيخ عيسى قاسم سبق أن حذّر من مغبّة الإبقاء على المعتقلين في السجون مع ارتفاع أعداد المصابين من الوافدين الأجانب الذين يختلطون مع المرتزقة العاملين فيها.