هدم منازل الفلسطينيين ... جريمة ممنهجة يرتكبها الاحتلال

فقد أجبرت بلدية الاحتلال في القدس المسنة المقدسية رسمية كساب بشير، من بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، على هدم منزلها ذاتيا بدعوى عدم الترخيص.



وأفادت مصادر محلية أن الحاجة كساب شرعت في هدم منزلها، بعد تهديد الاحتلال لها بغرامة مالية عالية قد تصل لعشرات آلاف الشواقل، في حال نفذت طواقم الاحتلال عملية الهدم.



ورغم أن المسنة كساب مقعدة، ولا تستطيع المشي على قدميها، إلى جانب معاناتها من عدة أمراض مزمنة، إلا أنها سعت خلال 7 أعوام وبكل السبل للحصول على رخصة بناء، دفعت خلالها مبالغ مالية كبيرة، دون جدوى.



وحسب مصدر صحفي فإن الاحتلال يضغط على المقدسيين من خلال عمليات الهدم الذاتي لتحطيمهم نفسيا.



وأضاف المصدر أن سياسة الهدم الذاتي تدلل على غطرسة الاحتلال وما يمارسه من قمع وتهجير بحق الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، الذين يعانون لبناء بيت لهم لكي يساعدهم على صمودهم في القدس، فيأتي قرار الهدم، وهذا مؤلم نفسيا جدا على الأطفال وعلى رب الأسرة.



و أرغمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عائلة على هدم منزلها البالغة مساحته 85و مترا مربعا أيضا في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة.



وأفاد مالك المنزل موسى كساب بشير، بأن بلدية الاحتلال في القدس سلمتهم في السادس والعشرين من الشهر الماضي إخطارا بهدم المنزل الذي بنته العائلة قبل 7 سنوات، بحجة عدم الترخيص.



وتابع أن العائلة شرعت اليوم بهدم المنزل المكون من طابق واحد، ويؤوي 6 أفراد، مستعينة بجرافة خاصة، تجنبا لدفع غرامات مالية للاحتلال.



من جانبه، قال إياد بشير أمين حركة "فتح" في جبل المكبر، إن سلطات الاحتلال تواصل تسليم عشرات المنازل في البلدة إخطارات بالهدم بحجج وذرائع واهية، بهدف تهجير المقدسيين.



وأكد أن "سياسة الهدم التي تنفذها أذرع الاحتلال، لن تطمس هويتنا المقدسية، ونحن باقون في أرضنا ولن نخرج منها".



ويشار إلى أنه مع بداية رفع القيود التي اتخذتها سلطات الاحتلال في مدينة القدس، مع انتشار جائحة كورونا، باشرت بلدية الاحتلال بإجبار المقدسيين على هدم منشآتهم بأيديهم وإصدار قرارات الهدم ومخالفات البناء.



وقال المقدسيون :" من وباء كورونا الى وباء الاحتلال" الذي سارع الى اصدار قرارات الهدم ومخالفات البناء ومخالفات السير.



ففي بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، أجبرت بلدية الاحتلال عائلة صيام على هدم إضافات بناء لمنازلها ب"مساحة اجمالية تبلغ 240 مترا مربعا"، وفي العيسوية وزعت اخطارات هدم وبلاغات لمراجعتها، بحجة البناء دون ترخيص.



باشرت عائلة صيام، بهدم إضافات 3 منازل في حي وادي حلوة ببلدة سلوان، بحجة البناء دون ترخيص.



وأوضح مركز معلومات وادي حلوة/ سلوان أن عائلة صيام قامت بهدم إضافات لمنازلها ، تفاديا لدفع غرامات مالية هددتها بلدية الاحتلال بفرضها عليها في حال عدم تنفيذ الهدم حتى نهاية الأسبوع الجاري، ولعدم الحاق الضرر بالبناء القديم القائم منذ 90 عاماً.



وأوضح المركز أن المواطن ناصر صيام قيام قام بإضافة بناء على منازل العائلة القائمة منذ ما يزيد عن 90 عاماً، وانتهى من عملية البناء بداية العام الجاري ، لافتا أن كل إضافة تبلغ مساحته حوالي 80 مترا مربعا.



وأضاف أن البلدية أصدرت قرار هدم البناء الاضافي وحاولت العائلة تجميده لحين الترخيص لكن المحكمة رفضت ذلك وأمرت بتنفيذ الهدم .



وقال صيام:" رغم صعوبة الهدم الذاتي لكن قمت بتنفيذه تفاديا لدفع الغرامات وأجرة الهدم والتي قد تصل الى 150 ألف شيكل من جهة ولعدم الحاق الضرر بالبناء القديم من جهة ثانية".



وكان قد أعرب رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله وممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية عن القلق لاستمرار إسرائيل بعمليات هدم المنازل الفلسطينية منذ تفشي وباء فيروس كورونا في أوائل شهر آذار/مارس الماضي.



وقالوا في بيان مشترك: “تعرب بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله عن قلقها إزاء مواصلة السلطات الإسرائيلية تنفيذ عمليات هدم المباني الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في عام 2020. وقد أدت هذه العمليات، بما في ذلك هدم منشات ممولة من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، إلى تشريد الفلسطينيين والتأثير سلباً على المجتمعات الفلسطينية”.



وأضافوا: “بينما ترحب البعثات بالتعاون الفلسطيني الإسرائيلي لمكافحة جائحة كوفيد-19، فقد تابعت بعثات دول الاتحاد الأوروبي بقلق استمرار عمليات الهدم منذ تفشي الوباء في أوائل شهر آذار.



كما استمرت عمليات الهدم خلال شهر رمضان المبارك، الذي شهد زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف في عدد المباني المهدمة مقارنة بالعام الماضي”.



وشدد رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله على انه: “بموجب القانون الإنساني الدولي، تتحمل سلطة الاحتلال مسؤولية ضمان الصحة والنظافة العامة والحفاظ عليها في الأرض المحتلة، إضافة إلى ضرورة اتخاذها التدابير المناسبة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة”.









