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السبت 30 أيار 2020 ساعة 12:56
في رسالة تهنئة الى قاليباف..

اللواء صفوي: البلاد اليوم بحاجة الى نهضة ثورية ومؤثرة

اللواء صفوي: البلاد اليوم بحاجة الى نهضة ثورية ومؤثرة
جاء ذلك في برقية تهنئة وجهها اللواء صفوي اليوم السبت الى محمد باقر قاليباف لانتخابه رئيسا لمجلس الشورى الاسلامي.

واعتبر اللواء صفوي، اداء قاليباف اللامع في الدفاع عن الثورة الاسلامية واعوام الدفاع المقدس الثماني وبعد ذلك في مختلف مستويات الادارة في البلاد ومنها بلدية طهران والمؤشرات الادارية والفردية كالادارة الثورية والجهادية الى جانب الالتزام بمبدا الولاية والاهتمام بالشرائح الضعيفة مع ايجاد التطور اللافت في الامور، اعتبرها بانها تبشر كلها بتبلور برلمان فاعل وطامح نحو التغيير خاصة في ظروف البلاد الراهنة التي هي بحاجة اكثر من اي وقت مضى الى نهضة ثورية ومؤثرة الى جانب الحفاظ على الوحدة والتلاحم الداخلي.

وصرح بان ما يتوقعه المثقفون والمواطنون عموما من المجلس الثوري هو  سن القوانين والقرارات في مسار حل مشاكل البلاد الاقتصادية وتحسين اوضاع المواطنين المعيشية وبالتالي رفع مستوى مؤشر الانتاج القومي للبلاد.

كما وجه اللواء صفوي برقية تهنئة الى علي لاريجاني لتعيينه مستشارا لقائد الثورة الاسلامية وعضوا في مجمع تشخيص مصلحة النظام، واشاد بخدماته وجهوده في مختلف المناصب والمسؤوليات التي تولاها واهمها رئاسة مجلس الشورى الاسلامي على مدى 12 عاما، متمنيا له المزيد من التوفيق في منصبه الجديد.
رقم : 865596
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