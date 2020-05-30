الجهاد الإسلامي: الإرهاب الصهيوني يزيد من عزمنا لمواصلة المقاومة

واضافت حركة الجهاد الإسلامي في بيان لها:"إننا ننعى شهداء الارهاب الصهيوني الذين جرى إعدامهم بدم بارد والذين كان آخرهم الشاب المقدسي/ إياد الحلاق وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة من حي وادي الجوز في القدس المحتلة. وقد أعدمه مجرمو شرطة الاحتلال عند باب الأسباط في القدس المحتلة".



وتابع البيان:"إن هذه الجرائم ستبقى وصمة عار تلطخ وجوه المتخاذلين والمتآمرين والمطبعين ، وستبقى لعنة تطارد الاحتلال وتلاحقه في كل مكان ، فشعبنا ومقاومتنا لن تدع هذه الدماء تذهب هدرا ".



وصباح اليوم، أعدمت شرطة الاحتلال قرب "باب الأسباط" في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، الشاب الفلسطيني إياد خيري روحي الحلاق (32 عاماً) وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويدرس في المدرسة الصناعية (البكرية) في باب الأسباط.



وقالت القناة "13" العبرية، إن شرطة الاحتلال الإسرائيلي قتلت فلسطينيًا من ذوي الاحتياجات الخاصة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، بدعوى الاشتباه بأنه يحمل مسدسًا.



وذكرت القناة العبرية: "شرطة الحدود في البلدة القديمة بالقدس أطلقت النار صباح اليوم وقتلت فلسطينياً اشتبه في بادئ الأمر أنه يحمل شيئاً بدا وكأنه مسدس.. فطاردته القوة وأطلقت عليه النار حتى الموت".



وأشارت إلى أنه "تبين لاحقا أن الفلسطيني لم يكن يحمل مسدسا أو أي سلاح آخر واتضح أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة".