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السبت 30 أيار 2020 ساعة 13:12

تأجيل إكسبو دبي رسميا لمدة عام

تأجيل إكسبو دبي رسميا لمدة عام
جاء ذلك، وفق بيان صادر عن مكتب الجمعية، من مقره بباريس، الجمعة، معلنا أن الموعد الرسمي الجديد سيكون مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2021، وحتى 31 مارس/آذار 2022.

ووفق البيان، فإن المعرض، سيحتفظ باسمه القديم، وهو "إكسبو 2020 دبي".

وكانت حكومة الإمارات قد تقدمت إلى المكتب الدولي للمعارض بطلب تأجيل المعرض الدولي، بعد اجتماع مع اللجنة المسؤولة عن تنظمه، على خلفية تداعيات فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وصوتت دول الجمعية، على تأجيل الحدث منذ 24 أبريل/نيسان الماضي، من خلال إدلاء الوفود التابعة للدول الأعضاء بالمكتب، وعددها 170 دولة، بأصواتها عن بُعد.

وأفاد البيان، بأن إقرار التأجيل نال الأغلبية المطلوبة، وهي ثلثا أصوات الدول الأعضاء على الأقل، في 4 مايو/أيار الجاري، إلا أن عملية التصويت ظلت مستمرة حتى 29 مايو/أيار، وذلك وفقاً لتوصية اللجنة التنفيذية للمكتب.

وكان من المقرر أن يقام "إكسبو دبي"، بين 20 أكتوبر/تشرين الأول 2020 و10 أبريل/نيسان 2021.

وقال الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض "ديميتري إس. كيركِنتزس": إن "الصعوبات التي نجمت عن جائحة (كوفيد-19) تُظهِر أهمية الاشتراك في الحلول وتنسيق التحركات فيما بيننا".

وأضاف: "الوقت الذي نُمضِيه منفردين يعكس أهمية أن نكون مجتمعين، ويُذَكٍرُنا أنه حتى في العصر الرقمي، فإن التجربة المشتركة هي جوهر إنسانيتنا".

وكانت تقديرات تفيد بأنه من المتوقع أن يحضر 11 مليون زائر من خارج البلاد الحدث، الذي يستمر نحو 6 أشهر ويُوصف بأنه نموذج رائع للثقافة والأعمال والتكنولوجيا إذ يضم أجنحة من 192 دولة ويشهد أيضا حفلات موسيقية وفعاليات أخرى.

وأنفقت دبي مليارات الدولارات على البنية التحتية للاستعداد لمعرض "إكسبو"، وقال مسؤولون محليون وآخرون تنفيذيون إن الحدث سيكون محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي.

وألغت دبي، التي تستضيف مئات المؤتمرات سنويا، سلسلة مناسبات ثقافية وترفيهية خلال الأسابيع الأخيرة على خلفية تفشي الفيروس.
ومعرض "إكسبو" التالي لدبي، من المقرر أن يكون في أوساكا باليابان، عام 2025.
رقم : 865602
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