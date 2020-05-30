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السبت 30 أيار 2020 ساعة 14:51

الجيش الصيني يتحرك ضد البيت الابيض وينتقده

الجيش الصيني يتحرك ضد البيت الابيض وينتقده
وقال المتحدث، رن قو تشيانغ، خلال مؤتمر صحفي، إن "بكين مستاءة بشدة من التقرير وتعارضه بقوة"، لافتا إلى أن التقرير "مليء بالافتراضات والأحكام والاستنتاجات الخاطئة".

وأوضح المتحدث أن التقرير الأمريكي تجاهل الحقائق وتعمد تشويه نظام الصين السياسي ونواياها الاستراتيجية، وبالغ فيما يسمى بنظرية "التهديد الصيني"، وروج لسياسة متشددة كاملة الأبعاد تجاه الصين.

وفي شأن الوضع في بحر الصين الجنوبي، قال رن قو تشيانغ إن الولايات المتحدة هي المروج الحقيقي لفكرة "عسكرة البحر"، مشيرا إلى أن الجانب الأمريكي أرسل سفنا وطائرات حربية إلى المنطقة للاستطلاعات وإجراء مناورات عسكرية.

وحث المتحدث الصيني الولايات المتحدة على احترام الجهود الكبيرة التي تبذلها بلدان المنطقة للحفاظ على السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي.

وكان البيت الأبيض أصدر تقريرا في 20 مايو الجاري، تحدث فيه عن النهج الاستراتيجي للولايات المتحدة تجاه الصين.
رقم : 865613
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