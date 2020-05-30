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السبت 30 أيار 2020 ساعة 14:53

وزير الصحة اليمني: لا يمكننا إعطاء رقم دقيق للإصابات

وزير الصحة اليمني: لا يمكننا إعطاء رقم دقيق للإصابات
وأكد المتوكل، خلال لقاء عام للكوادر الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية العامة والخاصة في أمانة العاصمة بحضور وزير الخدمة المدنية والتأمينات، أن عدم كفاءة الفحوصات المقدمة لنا من الصحة العالمية والخلط بين كورونا والانفلونزا الموسمية يمنعان إعطاء رقم دقيق للإصابات، مشيرا إلى أن هذا الوضع قائم في العالم.

ونوه إلى أن تعامل وزارة الصحة مع المرضى يأتي من منطلق حقهم الإنساني في الرعاية وليس كأرقام في البورصة تتسابق وسائل الإعلام لتناولها.

وأشار إلى أن الإغلاق الكامل أثبت خطأه على مستوى العالم والآن الدول بدأت في التخفيف من إجراءات الاغلاق والعودة للحياة الطبيعية.
واعتبر أن هناك إرهابا إعلاميا حتى تحول المرض إلى وصمة وهذا الأمر وقفت وراءه سياسة إعلامية خبيثة تتجاهل الإنسان وتحوله إلى رقم للمزايدة.

ولفت إلى أن أهالينا في عدن لجأوا إلى المستشفيات في صنعاء بقصد العلاج ويجري متابعة علاج كل اليمنيين بجهود ذاتية وسط تخاذل أممي ودولي.

ودعا وزير الصحة الكادر الطبي لأخذ أعلى الاحتياطات الوقائية خلال الثلاثة الأشهر المقبلة، مشدد على المستشفيات العامة والخاصة تخصيص أقسام للعزل واستقبال المرضى.

وأعلن وزير الصحة خلال اللقاء قائمة بالمستشفيات غير الملتزمة بإجراءات مكافحة العدوى، ومنحها فرصة ثلاثة أيام قبل اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ومنها الإغلاق.
رقم : 865614
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