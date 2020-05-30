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السبت 30 أيار 2020 ساعة 15:17
قوات سعودية وخبراء أمريكيون يغادرون مأرب سراً
وأوضح مصدر خاص أن القوات السعودية والخبراء الأمريكيون تركوا معداتهم وأجهزتهم في مراكزهم بمأرب حتى لا يثيروا الانتباه.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
865620
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