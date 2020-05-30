الكاظمي: نثني على الدور الكبير للكوادر الطبية والصحية

وقال الكاظمي خلال ترؤسه لاجتماع اللجنة العليا للصحة والسلامة وخلية الازمة النيابية: "نثني على الدور الكبير للكوادر الطبية والصحية وكلّ العاملين في مستشفيات العزل ونثمّن دور الأجهزة الأمنية في تطبيق مقررات حظر التجوال ومرافقة الفرق الصحية في مناطق تفشي الفيروس".



وأضاف: "نشكر العوائل التي التزمت بالحظر وطبّقت تعليمات الوقاية الصحية"، لافتاً إلى أنه "نعوّل كثيرا على تعاون المواطنين، والمرحلة الحالية تتطلب المزيد من العمل وتكاتف الجهود بين المؤسسات".



وترأس الكاظمي، في وقت سابق من اليوم، اجتماعا مشتركا للجنة الوطنية العليا للصحة والسلامة الوطنية وخلية الازمة النيابية.