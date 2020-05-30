الصفحة الرئيسية
0
السبت 30 أيار 2020 ساعة 18:27

حملة واسعة لمقاطعة صفحات الاحتلال على مواقع التواصل

حملة واسعة لمقاطعة صفحات الاحتلال على مواقع التواصل
وطالب ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي بالمشاركة والتفاعل في حملة #ياعندي يا عند المنسق؛ لإلغاء الإعجاب عن صفحة منسق أعمال الاحتلال المسماة بـ"المنسـق".

وفي ساعاتها الأولى نجحت الحملة بإلغاء نحو 40 ألف إعجاب على تلك الصفحة، والتي ابتهجت إدارتها قبل وقت قصير بالوصول إلى 600000 إعجاب.

وتشترط تلك الصفحات التي تزعم سعيها لخدمة الفلسطينيين، تحميل وتفعيل تطبيق يسمى "المنسق"؛ والذي يمكّن مخابرات الاحتلال من السيطرة على الهاتف بالكامل وفتح الكاميرا والوصول لجميع البيانات.

وتسعى عدة صفحات أطلقها جهاز مخابرات الاحتلال وأذرعه المختلفة لإسقاط الفلسطينيين؛ عبر إيهامهم بتقديم خدمات وتسهيلات أو تصاريح عبور لمن يحتاج العلاج أو للطلاب أو العمال، في حين تقوم باستجوابهم ومقايضتهم بالخدمات مقابل تقديم معلومات، أو منع تلك التسهيلات عنهم.

جدير بالذكر أن صفحات مخابرات الاحتلال والتي منها (المنسق وأدرعي)، يديرها ضباط مخابرات في جيش الاحتلال بمشاركة فرق متخصصة بالإسقاط والمراقبة وجمع المعلومات.
رقم : 865645
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
المقاومة القصوى للجم الغطرسة الاميركية
المقاومة القصوى للجم الغطرسة الاميركية
روحاني: المساجد في ايران ستفتح أبوابها لأداء الصلوات اليومية
روحاني: المساجد في ايران ستفتح أبوابها لأداء الصلوات اليومية
30 أيار 2020
ايران تنضم لنادي مالكي الغواصات ذاتية القيادة الذاتية
ايران تنضم لنادي مالكي الغواصات ذاتية القيادة الذاتية
30 أيار 2020
ترامب يُجهز علی الديمقراطية في أمريکا
ترامب يُجهز علی الديمقراطية في أمريکا
30 أيار 2020
محمد بن سلمان يختطف أبناء معارضيه لاستفزازهم.. ما القصّة؟
محمد بن سلمان يختطف أبناء معارضيه لاستفزازهم.. ما القصّة؟
30 أيار 2020
حرق المزارع في العراق وسوريا، اسبابها وابعادها القانونية
حرق المزارع في العراق وسوريا، اسبابها وابعادها القانونية
30 أيار 2020
روحاني يشدد على ضرورة الامتثال الكامل للبروتوكولات الصحية
روحاني يشدد على ضرورة الامتثال الكامل للبروتوكولات الصحية
29 أيار 2020
كيف تمكنت ايران من فرض قوتها ودعم حلفائها؟
كيف تمكنت ايران من فرض قوتها ودعم حلفائها؟
29 أيار 2020
أمن الخلیج الفارسي مصلحة مشترکة لدول المنطقة
أمن الخلیج الفارسي مصلحة مشترکة لدول المنطقة
29 أيار 2020
رابع ناقلة نفط إيرانية تصل فنزويلا
رابع ناقلة نفط إيرانية تصل فنزويلا
29 أيار 2020
مجلس الشورى الاسلامي والمسؤوليات الجسيمة
مجلس الشورى الاسلامي والمسؤوليات الجسيمة
28 أيار 2020
تسليم الزوارق الحربية لحرس الثورة يعزز الأمن بالخليج الفارسي
تسليم الزوارق الحربية لحرس الثورة يعزز الأمن بالخليج الفارسي
28 أيار 2020
أسباب و تداعیات فشل الولايات المتحدة بقصة ناقلات النفط الايرانية
أسباب و تداعیات فشل الولايات المتحدة بقصة ناقلات النفط الايرانية
28 أيار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس