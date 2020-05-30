الاتحاد الأوروبي يرد على قرار ترامب المتعلق بمنظمة الصحة

وقالت رئيس المفوضية الأوروبية، أورسلا فون دير لين، والممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان مشترك، "في مواجهة هذا التهديد العالمي (فيروس كورونا)، حان الوقت لتعزيز التعاون والحلول المشتركة. يجب تجنب الإجراءات التي تضعف النتائج الدولية. وفي هذا السياق، نحث الولايات المتحدة على إعادة النظر في قرارها المعلن".



وأضاف البيان: "يواصل الاتحاد الأوروبي دعم منظمة الصحة العالمية في هذا الصدد وقد قدم بالفعل تمويلا إضافيًا لها".



وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الجمعة، إنهاء علاقة الولايات المتحدة بمنظمة الصحة العالمية، التي يتهمها بالانحياز إلى الصين منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد.