4 إصابات جديدة بكورونا في الأردن

وتوزعت الحالات وفق موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد في الأردن الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة الأردنيتين، 3 حالات لأردنيين قادمين من خارج المملكة (أفغانستان، وماليزيا، وبريطانيا)، وحالة مخالِطة لأحد المصابين في محافظة إربد.



وأضاف الموجز أنه لم تسجّل أيّ حالة شفاء هذا اليوم (السبت)، وتمّ إجراء 3522 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 183641 فحصاً.



وتدرس الحكومة الأردنية حاليّاً مجموعة من توصيات اللجنة الوطنيّة للأوبئة بخصوص السماح لقطاعات جديدة بالعمل، وسيتمّ الإعلان عنها في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك صالات المطاعم والمقاهي ومطاعم المولات، وفق الموجز.



وتابع: "تمّ إطلاق تطبيق (أمان) على نظام التشغيل (IOS) لتمكين مستخدمي أجهزة (iPhone) من استخدامه".



ودعت الحكومة جميع المواطنين لاستخدام تطبيق (أمان)، نظراً لأهميّته في التحذير من مخالطة الأشخاص المصابين، وفي ظلّ السماح لغالبيّة القطاعات بالعمل.