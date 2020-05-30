روسيا تسلم الجيش السوري دفعة اخرى من مقاتلاتها المتطورة

وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع السورية، في إطار التعاون العسكري والفني بين الجمهورية العربية السورية وروسيا، وضمن احتفال خاص أقيم في قاعدة حميميم، قام الجانب الروسي بتسليم الدفعة التالية من الطائرات الحربية الروسية المتطورة والمحدثة من طراز /ميغ 29/ الى الجيش السوري.



وأضاف المصدر بحسب وكالة سانا للانباء، انه نفذت الطائرات التي تعد أكثر فعالية من جيلها السابق تحليقها من قاعدة حميمم إلى مناطق تمركزها في المطارات العسكرية السورية، حيث سيبدأ اعتباراً من أول حزيران 2020 طيارونا البواسل بتنفيذ المناوبات المقررة بهذه الطائرات في الأجواء السورية.