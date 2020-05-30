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السبت 30 أيار 2020 ساعة 21:46

تونس.. إصابتان جديدتان بفيروس كورونا

تونس.. إصابتان جديدتان بفيروس كورونا
وقال المدير الجهوي للصحة محمّد المنصف الهواني، إن 3 أشخاص من ولايات قبلي وبنزرت وسيدي بوزيد، قدا تعافوا من الوباء ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 281 حالة إجمالا، فيما تشهد ولاية المنستير وضعا وبائيا مستقرا.

وارتفع عدد الحالات التي استقبل المركز الوطني لحاملي "كوفيد 19" منذ 4 أفريل وإلى غاية اليوم إلى 329 حالة مقابل 321 حالة أمس جميعها من 23 ولاية (استثناء ولاية مدنين)، ويسهر فريق طبي قار وفريق شبه طبي قار على رعاية المرضى طيلة اليوم علاوة على فريق التطهير والتعقيم.

وأكد الهواني أن ولاية المنستير ما زالت خالية من اية عدوى محلية بفيروس كورونا المستجد، منذ 15 أفريل، غير أنّ الحالات الوافدة قد ترفع في عدد الحالات المصابة والبالغة حاليا 43 حالة بعد وصول شخصين من السعودية، واشار الى ان مجموع المتعافين من فيروس كورونا بالجهة بلغ 41 حالة.

وتعدّ الجهة حاليا 26 شخصا بصدد قضاء فترة الحجر الصحي الذاتي، و179 شخصا يواصلون استكمال فترة الحجر الصحي الاجباري، وأنهى مدّة الحجر الذاتي والاجباري مجموع 2059 حالة إلى غاية اليوم، حسب الهواني.
رقم : 865680
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