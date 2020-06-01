الاحتلال يطالب مجلس الأمن بتجديد تفويض اليونيفيل في لبنان

واعتبر دانون في رسالة سلّمها إلى مجلس الأمن، أنّ حكومة لبنان "فشلت مرتين. حيث لم تنجح في تجريد جنوب لبنان من السلاح التابع للجهات غير العسكريّة، ولم تسمح لليونيفيل بتنفيذ التفويض المعطى لها" حسب زعمه.



دانون تحدث عن أنّ "حزب الله يواصل التسلّح وتحويل منطقة تفويض اليونيفيل إلى أرض خصبة لشن هجمات ضد إسرائيل وسكانها" حسب تعبيره، مشيراً إلى أنّ "العيوب تخلق تحريفاً لعمل الوحدة، بدل أن يتمّ نشر الاستقرار بالمنطقة بفضلها".



يذكر أنّ رئيس الحكومة اللبنانيّة حسان دياب كان أكد منذ أيام، أنّ لبنان "متمسك بتطبيق القرار 1701"، مطالباً الأمم المتحدة بفرض تطبيقه على العدو الإسرائيليّ".



وقال دياب خلال زيارته مقر "اليونيفيل" في الناقورة، إنّ "الحاجة إلى قوات اليونيفيل ما تزال ضرورية وملحة في ظل المحاولات الإسرائيليّة لزعزعة الاستقرار"، مشدداً على "ضرورة التعاون مع الجيش اللبناني".



من جهته، أعرب القائد العام لقوات اليونيفيل اللواء ستيفانو دل كول، عن تطلعه للعمل مع الحكومة اللبنانيّة، ولا سيما الجيش، لتطبيق القرارات الدولية، ولا سيما القرار 1701.