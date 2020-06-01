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الاثنين 1 حزيران 2020 ساعة 08:39

الزهار يهنئ قاليباف بانتخابه رئيسا لبرلمان ایران

الزهار يهنئ قاليباف بانتخابه رئيسا لبرلمان ایران
وكتب الزهار في برقيته : نبرق باسم شعبنا الفلسطيني بالتهنئة لمعاليكم وللشعب الإيراني الشقيق، لنؤكد تقديرنا واحترامنا لشخصكم الكريم وثقتنا بأنكم من القادة المـُــخلصين لقضية القدس وفلسطين والرواد في دعم المقاومة الفلسطينية خصوصاً في ظل التحديات الكبرى التي تُحاك بالقضية الفلسطينية.

وعبر النائب الفلسطيني عن ثقته بالجمهورية الاسلامية الإيرانية قيادة وبرلماناً وشعباً بأنها ستبقى وفية لقضية الأمة المركزية؛ متمنياً لرئيس مجلس الشورى الاسلامي الجديد بالنجاح والتوفيق في مهامه ومواصلة جهود البرلمانية الداعمة للقضية الفلسطينية.

وأكد الزهار على عمق العلاقة التاريخية والأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين؛ داعياً الله أن "يحفظ إيران من الوباء والبلاء وأن يعينهم على تحقيق تطلعات شعبهم وأن يديم عليهم الأمن والاستقرار والتقدم والاخاء".
رقم : 865901
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