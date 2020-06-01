جيش الاحتلال يحدد اربع خطوات لاندلاع انتفاضة جديدة

وخلال زيارات ميدانية في الضفة الغربية قدم ضباط جيش الاحتلال وصفًا تفصيليًا للسيناريوهات الأمنية ، والتي سيطلب من مسؤولي المخابرات تحديدها من أجل السيطرة على التدهور.



وتشمل هذه الخطوات المرحلة الأولى "من حوادث رمي الحجارة ؛ في المرحلة الثانية - تزايد الانتهاكات العنيفة ، في عدة مواقع ، والتي تشمل أيضًا عمليات طعن ؛ في المرحلة الثالثة - تنفيذ هجمات فردية غير منظمة لتنفيذ هجمات إطلاق النار ؛ في المرحلة الرابعة - إطلاق النار واستخدام المتفجرات ، بما في ذلك الانتحاريين ".



ويقول الموقع انه تم تخفيض عدد الوية جيش الاحتلال بعد الانتفاضة الثانية - فقد كان هناك 82 كتيبة كانت تعمل في جميع أنحاء الضفة الغربية. لكن في عام 2006 ، خفضت هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي عددهم إلى 44. في عام 2011 ، انخفض العدد إلى 21 كتيبة وفي عام 2019 تم تقليص العدد الى 13 كتيبة لتنفيذ المهام الأمنية العادية.



وقال قائد جيش الاحتلال يانيف الالوف الأسبوع الماضي اثناء دراسته الخطط العملياتية ، "ان الاستعدادات ستكتمل في 15 يونيو".



ويشير مسؤولو الشاباك وفقا للموقع العبري إلى أن الهدوء النسبي الذي تم الحفاظ عليه في عام 2019 انتهى بالاعلان عن الضم في 28 يناير الماضي.



وبحسب أحصائيات جيش الاحتلال ، فقد سُجل ارتفاع في عمليات القاء الحجارة حيث انه ومنذ 6 فبراير من هذا العام ، حدثت زيادة بنسبة 1500٪ في إجمالي القاء حجارة.

مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي - منها 500٪ زادت في رمي الحجارة".



ووفقًا لتقديرات مؤسسة جيش الاحتلال ، فإن مسالة الضم والتحريض على الشبكات الاجتماعية هو عامل سلبي يسرع التدهور.