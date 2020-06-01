اشتية يؤكد استكمال الخطط المتعلقة بوقف الاتفاقيات مع الاحتلال

وقال اشتية في مستهل جلسة الحكومة، اليوم الاثنين، "على كيان الاحتلال وقف سياسة اطلاق النار من اجل القتل والتي تودي بأرواح شبابنا، وهذه سياسة ممنهجة يعتمدها الاحتلال".



وأضاف، "مجلس الوزراء سيعمل في جلسته على استكمال الخطط المتعلقة بقرارا القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس والتي اوقفت العمل بكافة الاتقافيات مع الاحتلال، كون الكيان اعلن وبدأ بممارسة بعض اجراءات الضم لبعض الاراضي الفلسطينية.



وطالب اشتية دول العالم بالتصدي للقرار الاسرائيلي ومنع تنفيذه لما له من مخاطر جسيمة على فلسطين ارضا وشعبا وعلى مشروعنا السياسي التحرري وعلى الأمن الاقليمي ايضا.



وتحدث عن انتهاكات الاحتلال ومخطط الضم، واجتماع المانحين، ودعوة المواطنين للالتزام بشروط السلامة العامة لمواجهة فيروس كورونا، وقضايا أخرى.



وتابع: مضى اسبوع على فتح الاماكن التجارية والاماكن العامة، وحتى لا نعود الى اجراءاتنا السابقة، نطالب المواطنين بالالتزام بشروط السلامة في اماكن العمل والمساجد والكنائس، مشيرا إلى ان هناك اصابة بفيروس كورونا في قرية حجة في قلقيلية، و4 حالات تعاف في بيت اولا بالخليل.



واشار اشتية الى أنه سيتم تقديم تقرير شامل للوضع الاقتصادي والمالي لاجتماع الدول المانحة غدا والذي سيعقد بحضور 40 دولة ومؤسسة وسيكون على مستوى الوزراء، لدعم الاقتصاد والمؤسسات وتعزيزها للوصول الى اقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود 67، وعاصمتها القدس، وحق اللاجئين بالعودة على اساس الشرعية والقانون الدولي مؤكدا اهمية الاجتماع من ناحية التوقيت وجدول الاعمال.



وأوضح اشتية أنه سيتم خلال الجلسة مناقشة انشاء بنك أو مؤسسة مالية تدير الاموال والمصاريف العامة وسيتم رفع التوصية بهذا الخصوص الى سيادة الرئيس للمصادقة عليها.