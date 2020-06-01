الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 1 حزيران 2020 ساعة 14:37

اشتية يؤكد استكمال الخطط المتعلقة بوقف الاتفاقيات مع الاحتلال

اشتية يؤكد استكمال الخطط المتعلقة بوقف الاتفاقيات مع الاحتلال
وقال اشتية في مستهل جلسة الحكومة، اليوم الاثنين، "على كيان الاحتلال وقف سياسة اطلاق النار من اجل القتل والتي تودي بأرواح شبابنا، وهذه سياسة ممنهجة يعتمدها الاحتلال".

وأضاف، "مجلس الوزراء سيعمل في جلسته على استكمال الخطط المتعلقة بقرارا القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس والتي اوقفت العمل بكافة الاتقافيات مع الاحتلال، كون الكيان اعلن وبدأ بممارسة بعض اجراءات الضم لبعض الاراضي الفلسطينية.

وطالب اشتية دول العالم بالتصدي للقرار الاسرائيلي ومنع تنفيذه لما له من مخاطر جسيمة على فلسطين ارضا وشعبا وعلى مشروعنا السياسي التحرري وعلى الأمن الاقليمي ايضا.

وتحدث عن انتهاكات الاحتلال ومخطط الضم، واجتماع المانحين، ودعوة المواطنين للالتزام بشروط السلامة العامة لمواجهة فيروس كورونا، وقضايا أخرى.

وتابع: مضى اسبوع على فتح الاماكن التجارية والاماكن العامة، وحتى لا نعود الى اجراءاتنا السابقة، نطالب المواطنين بالالتزام بشروط السلامة في اماكن العمل والمساجد والكنائس، مشيرا إلى ان هناك اصابة بفيروس كورونا في قرية حجة في قلقيلية، و4 حالات تعاف في بيت اولا بالخليل.

واشار اشتية الى أنه سيتم تقديم تقرير شامل للوضع الاقتصادي والمالي لاجتماع الدول المانحة غدا والذي سيعقد بحضور 40 دولة ومؤسسة وسيكون على مستوى الوزراء، لدعم الاقتصاد والمؤسسات وتعزيزها للوصول الى اقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود 67، وعاصمتها القدس، وحق اللاجئين بالعودة على اساس الشرعية والقانون الدولي مؤكدا اهمية الاجتماع من ناحية التوقيت وجدول الاعمال.

وأوضح اشتية أنه سيتم خلال الجلسة مناقشة انشاء بنك أو مؤسسة مالية تدير الاموال والمصاريف العامة وسيتم رفع التوصية بهذا الخصوص الى سيادة الرئيس للمصادقة عليها.
رقم : 865962
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
في الإجابة عن سؤال ماذا يُريد آل سعود؟
في الإجابة عن سؤال ماذا يُريد آل سعود؟
مقبرة ‘‘الدواعش‘‘ الجديدة في العراق
مقبرة ‘‘الدواعش‘‘ الجديدة في العراق
1 حزيران 2020
الوفاء بوعد اللواء ‘‘سلامي‘‘ بأقل من 8 أشهر
الوفاء بوعد اللواء ‘‘سلامي‘‘ بأقل من 8 أشهر
1 حزيران 2020
التاريخ الثائر للضفة الغربية؛ كل شيء جاهز للحرب
التاريخ الثائر للضفة الغربية؛ كل شيء جاهز للحرب
1 حزيران 2020
المسجد الأقصى يفتح أبوابه للمصلين
المسجد الأقصى يفتح أبوابه للمصلين
1 حزيران 2020
المقاومة القصوى للجم الغطرسة الاميركية
المقاومة القصوى للجم الغطرسة الاميركية
30 أيار 2020
روحاني: المساجد في ايران ستفتح أبوابها لأداء الصلوات اليومية
روحاني: المساجد في ايران ستفتح أبوابها لأداء الصلوات اليومية
30 أيار 2020
ايران تنضم لنادي مالكي الغواصات ذاتية القيادة الذاتية
ايران تنضم لنادي مالكي الغواصات ذاتية القيادة الذاتية
30 أيار 2020
ترامب يُجهز علی الديمقراطية في أمريکا
ترامب يُجهز علی الديمقراطية في أمريکا
30 أيار 2020
محمد بن سلمان يختطف أبناء معارضيه لاستفزازهم.. ما القصّة؟
محمد بن سلمان يختطف أبناء معارضيه لاستفزازهم.. ما القصّة؟
30 أيار 2020
حرق المزارع في العراق وسوريا، اسبابها وابعادها القانونية
حرق المزارع في العراق وسوريا، اسبابها وابعادها القانونية
30 أيار 2020
روحاني يشدد على ضرورة الامتثال الكامل للبروتوكولات الصحية
روحاني يشدد على ضرورة الامتثال الكامل للبروتوكولات الصحية
29 أيار 2020
كيف تمكنت ايران من فرض قوتها ودعم حلفائها؟
كيف تمكنت ايران من فرض قوتها ودعم حلفائها؟
29 أيار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس