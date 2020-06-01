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الاثنين 1 حزيران 2020 ساعة 14:42
ايران: تسجيل 2979 اصابة جديدة وتعافي 121 الفا
عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد بلغ 154445 والمتعافين 121004 والمتوفين 7878 شخصا.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
865965
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