أبوظبي تعلن حظر التنقل منها وإليها لاحتواء كورونا

وقال المكتب الإعلامي لحكومة إمارة أبوظبي على "تويتر"، إن القيود تهدف لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.



وأضاف: "لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي تعلن مع شرطة أبوظبي ودائرة الصحة-أبوظبي عن حظر التنقل من وإلى الإمارة وبين مدنها (أبوظبي والعين والظفرة) اعتباراً من يوم الثلاثاء 2 يونيو لمدة أسبوع".



وأشار إلى أن التحرك داخل تلك المدن مسموح في إطار الالتزام بحظر التجول الليلي الساري بالفعل.



وكانت الإمارات بدأت تخفيف القيود التي فرضتها طوال الشهرين الماضيين بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث سمحت بعودة الحياة تدريجياً واستئناف حركة الاقتصاد، وأتاحت الحركة في الشوارع بدءاً من الـ6 صباحاً وحتى الساعة 11 ليلاً، بدءاً من الأربعاء الماضي.



وكانت وزارة الصحة في الإمارات أعلنت أنها أجرت أكثر من 37 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات، لتسجل 661 إصابة جديدة بالفيروس و386 حالة شفاء وحالتي وفاة، ليرتفع عدد المصابين إلى 34 ألفاً و557 مصاباً، وارتفاع عدد المتوفين إلى 264 حالة.



وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حتى لحظة كتابة الخبر (31 مايو)، 6 ملايين و204 آلاف، في حين بلغ عدد الوفيات أكثر من 371 ألف حالة، وعدد المتعافين من المرض أكثر من مليونين و765 ألف حالة.