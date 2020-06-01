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الاثنين 1 حزيران 2020 ساعة 17:01

الجيش الكويتي يعزل منطقة الفروانية شديدة الكثافة

الجيش الكويتي يعزل منطقة الفروانية شديدة الكثافة
وقال الجيش الكويتي، في بيان إن قوة الواجب (سند) التابعة له "قامت بعزل منطقة الفروانية والتي تخضع تحت مسؤوليتها".

وأوضح أن الخطوة تأتي تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء بشأن العزل المناطقي التام على بعض المناطق الجديدة في البلاد، ودعماً وإسناداً لجهود وزارة الداخلية.

وشُكلت قوة الواجب لتقديم مهام الإسناد والدعم لمختلف الجهات الرسمية بالكويت، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد لمواجهة جائحة كورونا، بحسب بيان مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش.

وقبل يومين، شرعت وزارة الداخلية بوضع الحواجز الأسمنتية على مداخل ومخارج منطقة الفروانية، كما نصبت أسياجاً شائكة في بعض المناطق المقرر عزلها.

والفروانية هي منطقة من مناطق محافظة الفروانية، وتقع جنوبي العاصمة الكويت، وتعتبر من المناطق عالية الكثافة السكانية، وتشهد ازدحاماً شديداً، كما يسكن فيها كثير من الوافدين العاملين في البلاد.

وفي 28 مايو الجاري، أقرت الحكومة الكويتية عزل مناطق جديدة هي الفروانية وخيطان وحولي وميدان حولي، مع استمرار عزل المناطق المعزولة سابقاً، وهي جليب الشيوخ والمهبولة.

كما قررت السلطات الكويتية العودة إلى نظام الحظر الجزئي ما بين الساعة السادسة مساءً والسادسة صباحاً، بعد نهاية الحظر الكلي الذي فرضته لثلاثة أسابيع وانقضى بنهاية الشهر الجاري.

ووفق آخر حصيلة رسمية أعلنتها الجهات المختصة، بلغ عدد إصابات "كورونا" 27 ألفاً و43 حالة، تعافى منها 11 ألفاً و386، في حين بلغ إجمالي الوفيات 212 حالة.
رقم : 865982
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