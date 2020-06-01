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الاثنين 1 حزيران 2020 ساعة 21:28

الجزائر تسجل 8 وفيات و119 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجزائر تسجل 8 وفيات و119 إصابة جديدة بفيروس كورونا
وأوضح رئيس لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا جمال فورار أن 146 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 5894.

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى استمرار انخفاض عدد الإصابات الجديدة بالفيروس، مع استقرار عدد الوفيات.

وكانت السلطات الصحية أعلنت أمس الأحد عن تسجيل 7 وفيات و127 حالة إصابة جديدة.

وتطبق السلطات حظر تجوال جزئي من 5 مساء إلى 7 صباحا في 16 ولاية من بينها العاصمة، بينما رفعت الحجر الصحي عن 4 ولايات، وهي سعيدة وتندوف وإليزي وتمنراست، بالإضافة إلى فرض حظر للتجوال من 7 مساء إلى 7 صباحا ببقية الولايات الجزائرية الـ48.
رقم : 866032
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