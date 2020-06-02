عبداللهيان: اتحاد دول المنطقة يؤدي لهزيمة اميركا فيها

استقبل المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي للشؤون الدولية حسين امير عبداللهيان، سفير روسيا بطهران ، لوان جاغاريان، واعتبر ان تطوير التعاون والعلاقات البرلمانية بين ايران وروسيا امر هام.



وأضاف عبداللهيان: لقد كان دور التعاون الإيراني - الروسي على المستوى البرلماني ناجحاً ، وكان دور إيران وروسيا في القضايا الإقليمية ايجابيا وخاصة مكافحة الإرهاب.



وتابع قائلا: إن إرادة قادة البلدين تقوم على التنمية الشاملة وتعزيز العلاقات الشاملة، والعلاقات بين طهران وموسكو على الصعيدين الإقليمي والدولي وتوسيع التعاون في مختلف المجالات كانت في مصلحة البلدين.



واكد المساعد الخاص لرئيس البرلمان الايراني للشؤون الدولية، تعزيز الامن والاستقرار في المنطقة يصب بمصلحة البلدين، مضيفا: سيؤدي التعاون المتعدد الأطراف والإقليمي والدولي بين إيران وروسيا إلى تطوير الاستقرار والأمن في المنطقة ، وفي هذا السياق، أصبح تعزيز وتقوية العلاقات بين طهران وموسكو أكثر اهمية من أي وقت مضى.



واردف قائلا: ان وحدة دول المنطقة ستؤدي إلى افشال السياسات الاميركية الخبيثة فيها.



من جانبه هنأ السفير الروسي انتخاب قاليباف رئيسا لمجلس الشورى الاسلامي، ونقل رسالتي التهنئة التي وجهها رئيسي مجلسي الدوما والشيوخ في روسيا الى رئيس البرلمان الايراني، وقال: إن وجود نواب في الدورة الجديدة في مجلس الشورى الإسلامي سيزيد من جهود البرلمانيين الروس للتعاون معهم.



واعتبر جاغاريان الروابط البرلمانية بين ايران وروسيا أمر ايجابي، مضيفا: تشمل الأهداف الاستراتيجية لموسكو الحاجة إلى تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية الثنائية، بما في ذلك في المجال البرلماني مع الجمهورية الإسلامية الايرانية، وسيستمر التعاون على مختلف المستويات مع إيران في تعزيز العلاقات بين البلدين.



واشار الى ان روسيا تسعى إلى زيادة العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياسية والثقافية مع ايران، كما أن تعزيز وتقوية العلاقات بين البلدين وإرسال مجموعات الصداقة البرلمانية الى مجلس الشورى الاسلامي الجديد سيمهد الطريق لزيادة العلاقات بين البلدين.



وتم في هذا اللقاء بحث العلاقات البرلمانية والاقليمية والدولية ومن بينها التطورات في سوريا والعراق واليمن وافغانستان.