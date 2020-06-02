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الثلاثاء 2 حزيران 2020 ساعة 09:25
كافأهم الاسد..

مهندسون وفنيون سوريون حققوا انجازا اشبه بـ'المعجزة'

مهندسون وفنيون سوريون حققوا انجازا اشبه بـ
وقالت صحيفة الوطن السورية ان الرئيس بشار الأسد قدم مكافأة مالية لعدد من المهندسين والفنيين وعمال الكهرباء تقديراً لجهودهم وإبداعهم بعد ان استطاعوا وبزمن قياسي (٣ أشهر) انجاز عمليات الصيانة لمحطة بانياس لتوليد الكهرباء وذلك دون أن تحتاج سورية إلى استيراد قطعة غيار واحدة من الخارج ودون الاستعانة بأي شركة أجنبية، الأمر الذي صنفه البعض في خانة “المعجزة” في ظل حصار خانق يمنع سورية من شراء قطع التبديل ويحظر على الشركات العالمية التعامل معها.

وقالت صحيفة “الوطن” أن محطة توليد الكهرباء في بانياس كانت مهددة بالتوقف نظراً لحاجتها الماسة لعملية صيانة شاملة، الأمر الذي يكلف ملايين الدولارات وأشهراً من العمل، وبعد دراسة الإمكانيات المتوافرة والتنسيق مع الكوادر المحلية والخبرات الفنية، باشرت وزارة الكهرباء بعملية صيانة محلية تكللت بنجاح مبهر، حيث تم تصنيع وتبديل وصيانة كل القطع حتى الأكثر تعقيداً بزمن لم يتجاوز الأشهر الثلاثة وبتكلفة ١١٢ مليون ليرة سورية، وعادت المحطة لإنتاج كامل استطاعتها (١٥٠ ميغاوات) بعد أن واصلوا الليل بالنهار لينجزوا العمل دون أن تتأثر منظومة الكهرباء بشكل كبير، فأنجزوا ما لم يكن بإمكان أي شركة عالمية إنجازه بهذه التكلفة المنخفضة جداً وهذه الجودة العالية والزمن القياسي.

وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي زار الشركة العامة لتوليد الكهرباء في بانياس ناقلاً تحيات الرئيس بشار الأسد على الجهود الكبيرة والعمل بتفان وإخلاص لإنجاز هذا العمل النوعي، حيث تعهد جميع العاملين الاستمرار في العمل والإنجازات النوعية لتبقى سورية محصنة ومنيعة وقادرة على مواجهة كل التحديات.
رقم : 866123
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