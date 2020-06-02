الاحتلال يهدم 6 منشآت قيد الإنشاء في القدس المحتلة

وقال زعاترة في تصريحات صحفية، إن جرافتين تابعتين لبلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس ترافقها قوات من جيش الاحتلال وشرطته، هدمت محلات قيد الإنشاء، بلغت مساحتها 250 مترا مربعا، بدعوى عدم الترخيص، حيث تم البدء ببنائها منذ نحو شهرين.



وأضاف، لقد عملت على بناء هذه المحلات من أجل استخدام ثلاثة منها كمتاجر، وتحويل الأخرى لشقة سكنية لعائلتي، إلا إنني تفاجأت صباح اليوم بتسليمي بلاغ موافقة محكمة الاحتلال على قرار الهدم من شرطي إسرائيلي، دون أن تبلغني مسبقا بموافقة محاكم الاحتلال على الهدم.



وتتعرض قرية جبل المكبر في القدس المحتلة منذ فترة، إلى حملة ممنهجة طالت العديد من منازلها ومتاجرها بالهدم من سلطات الاحتلال.