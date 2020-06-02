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الثلاثاء 2 حزيران 2020 ساعة 10:29

الصحة تحذر العراقيين من رقم صادم قد يصاب اصحابه بكورونا

الصحة تحذر العراقيين من رقم صادم قد يصاب اصحابه بكورونا
وتوقعت وزارة الصحة العرااقية الثلاثاء، تسجيل ألف حالة يومية بسبب زيادة عمليات المسح الميداني، لافتة إلى أن خطر الوباء مستمر لأجل غير مسمى.

وقـال مسؤول الصحة العامة في دائـرة صـحـة الــرصــافــة،عـلـي طـاهـر، إن "الـحـظـر الـشـامـل فـرض لأسبوعين بداية من عيد الفطر والاسبوع الحالي، باعتبار أن مدة حضانة كورونا اســبــوعـين وهــي كـفـيـلـة بـالـعـثـور على الحالات المصابة عبر الفحص الميداني".

وتوقع طاهر ان "تصل الاصابات المسجلة الـى 1000 حـالـة يوميا بسبب حملات المــســح المــيــدانــي فــي المــنــاطــق المــوبــوءة بالعاصمة وظـهـور العديد مـن الحالات المــخــفــيــة، فــضــلا عــن زيــــادة امـكـانـيـة الفحص بالمختبرات التي وصلت عددها الــى اكــثــر مــن 20 مـخـتـبـرا فــي بـغـداد والمـحـافـظـات، والـقـيـام بتوسعة ردهـات للحجر والـعـزل فـي اغلب المستشفيات حتى لا تخرج عن التخصصات المعمولة بها".

واكــد "جـهـوزيـة الـبـنـى الـتـحـتـيـة لـلـوزارة وجميع المؤسسات الصحية لاستقبال جميع الحالات"، مبينا ان "السعة السريرية لجميع مستشفيات الرصافة تجاوزت اكـثـر مــن 7000 آلاف ســريــر، بـيـد ان الإصابات الكلية قد تخطت حاليا اكثر من الـ 6000 حالة منذ بداية الازمة وحتى الان بسبب ضعف الوعي الصحي لدى المـواطـنـين وعــدم الـتـزامـهـم بالتعليمات الوقائية التي فرضتها خلية الازمة".

واضــــاف انـــه "على الــرغــم مــن الـقـفـزة المـسـتـمـرة مـنـذ اكـثـر مـن أسـبـوع بـعـدد الإصـابـات، إلا انـه لم ندخل من خلالها مرحلة الخطر، لان نسبة الوفيات قليلة فقد وصلت الى اكثر من 200 حالة فقط، والبالغة 3 بالمئة من مجموع الاصابات، واغـلـب الـوفـيـات كـانـت مـصـابـة سابقا بـالامـراض السرطانية والمزمنة.
رقم : 866143
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