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الثلاثاء 2 حزيران 2020 ساعة 10:33
على خلفية انتشار جائحة كورونا..

لافروف يحذّر من إعادة تفعيل الإرهاب نشاطه في سوريا

لافروف يحذّر من إعادة تفعيل الإرهاب نشاطه في سوريا
ونقل مصدر صحفي روسي عن بيان صادر عن الخارجية الروسية، أن لافروف وغويتيرش تبادلا «الآراء بشأن الأوضاع على الأرض في سوريا، مع التشديد على ضرورة ضمان الأمن والاستقرار الصارمين في البلاد، بناء على إعادة سيادتها ووحدة أراضيها».

وبحسب البيان بحث لافروف وغوتيريش بشكل مفصل، «مهام تنشيط المساعدة الإنسانية لكل السوريين الذين يعانون من حاجة إليها في كل أراضي البلاد دون أي تمييز أو تسييس أو شروط مسبقة»، لاسيما في ظل «الأهمية الخاصة لتطبيق دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى تخفيف أو وقف العقوبات أحادية الجانب، التي تعرقل توريد الأدوية والمعدات الطبية ذات الأهمية الحيوية، وتسبًب نقص المستلزمات الأساسية وتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد».

وأكد كلا الجانبين أنه لا بديل لتسوية الأزمة السورية عن الطرق السياسية، في إطار عملية يقودها وينفذها السوريون بأنفسهم، بدعم الأمم المتحدة، كما ينص عليه القرار 2254 لمجلس الأمن الدولي».
رقم : 866145
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