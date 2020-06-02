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الثلاثاء 2 حزيران 2020 ساعة 10:59

الكاظمي يشرف على عملية ملاحقة 'داعش' في كركوك

الكاظمي يشرف على عملية ملاحقة
اعلنت ذلك قيادة العمليات المشتركة في العراق وقالت انه "بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، انطلقت صباح اليوم الثلاثاء الثاني من حزيران ٢٠٢٠ "عمليات أبطال العراق المرحلة الثانية" لتفتيش مناطق جنوب غربي كركوك في الحدود الفاصلة مع محافظتي صلاح الدين وكركوك، بمساحة ٧٣٨،٥ كيلو متر مربع".

واكد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، خلال اجتماعه مع قيادة العمليات المشتركة في كركوك: ان القوات المسلحة تتحدى العدو وتقوم بدور بطولي لتجفيف منابع الإرهاب واضاف الكاظمي “قررنا اطلاق تسمية (أبطال العراق- نصر السيادة) على العمليات التي انطلقت صباح اليوم”.

وأوضحت العمليات المشتركة أن "العملية تشترك فيها "في محور الجيش قطعات الفرقة المدرعة التاسعة ولواء القوات الخاصة دائرة العمليات رئاسة اركان الجيش وفي محور قيادة قوات الشرطة الاتحادية الفرقة الخامسة / الشرطة الاتحادية ولواء المهمات في مقر قيادة قوات الشرطة الاتحادية، وفي محور فرقة الرد السريع واللواء الأول / فرقة الرد السريع وقطعات من اللوائين الثالث والرابع /فرقة الرد السريع، وفي محور قيادة عمليات صلاح الدين، لواء مغاوير قيادة عمليات صلاح الدين والفوج التكتيكي وفوج سوات التابع لمديرية شرطة صلاح الدين".

واضافت "في محور الحشد الشعبي في كركوك، قيادة عمليات الشمال للحشد الشعبي، بإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي وجميع الوكالات الاستخبارية الأمنية، وتأتي هذه العملية لتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المناطق وملاحقة بقايا فلول داعش الإرهابية والقاء القبض على المطلوبين".
رقم : 866147
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