نوبخت: تراجع معدل البطالة في البلاد إلى 10.7%

واضاف محمد باقر نوبخت في جلسة مفتوحة للبرلمان اليوم الثلاثاء وفي تقرير اقتصادي قدمه لنواب المجلس: هناك الآن برنامجان أو ثلاثة برامج لتوفير فرص العمل في البلاد.



وتابع: إن آثار تلك البرامج، والتي تشمل العمالة المكثفة والعمالة الريفية وقفزة الإنتاج، قد خفضت معدل البطالة، الذي كان حوالي 10.7% في 2019 و12.1% في 2018 ، معنى أن معدل البطالة أنخفض بمقدار واحد وأربعة أعشار نقطة مئوية خلال العامين الماضيين.



وتابع رئيس منظمة التخطيط والموازنة قائلا: أن عدد العاملين أيضا قد أرتفع من 23 مليونا و 731 ألفا عام 2018 إلى 24 مليونا و 273 ألفا أي 542 ألف عامل أضيفوا في عام 2019 مقارنة لعام 2018.



وصرح نوبخت: إن عدد العاطلين عن العمل، والذي كان 3 ملايين و254 ألف شخص، تم تخفيضه إلى 2 مليون و 893 ألف شخص، أي أن 361 ألف شخص قد انخفض من السكان العاطلين، ولكن لا يزال 2 مليون و893 ألف شخص عاطل عن العمل، وهذه علامة تؤكد ضرورة العمل الجاد لزيادة فرص العمل.



وأشار رئيس منظمة التخطيط والموازنة الى اعداد برنامج خاص لتوفير فرص العمل لكل محافظة في البلاد هذا العام، وتم تخصيص 25٪ من الموارد لتنفيذ هذه البرامج .