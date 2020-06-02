وافاد مراسلون في جنوب لبنان أن قوة صهيونية مدعومة بسيارتين عسكريتين نوع هامر الطريق العسكري نفذت دورية بمحاذاة السياج الحدودي انطلاقا من محور تلال الوزاني حتى وادي العسل مرورا بالشطر الشمالي اللبناني المحتل من بلدة الغجر، وكان عناصر الدورية يتوقفون من حين لآخر لتفقد أجهزة المراقبة المثبتة على هذا السياج وذلك بالتزامن مع تحليق لطائرة مسيرة فوق مزارع شبعا ومرتفعات الجولان وسهل الحولة".
وفي الجانب اللبناني كثف الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل من دورياتهما الراجلة والمؤللة في نقاط قريبة من هذا الخط خاصة عند محاور عين عرب المجيدية والى بسطرة لمراقبة الوضع.
وقد اعلنت قيادة الجيش أن 7 طائرات تابعة للاحتلال الصهيوني خرقت الاجواء اللبنانية خلال 24 ساعة الماضية .