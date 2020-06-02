الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 2 حزيران 2020 ساعة 12:24

قوة "اسرائيلية" مشطت الطريق العسكري بمحاذاة السياج الحدودي

قوة "اسرائيلية" مشطت الطريق العسكري بمحاذاة السياج الحدودي
وافاد مراسلون في جنوب لبنان أن قوة صهيونية مدعومة بسيارتين عسكريتين نوع هامر الطريق العسكري نفذت دورية بمحاذاة ​السياج الحدودي​ انطلاقا من محور تلال ​الوزاني​ حتى وادي العسل مرورا بالشطر الشمالي اللبناني المحتل من ​بلدة الغجر​، وكان عناصر الدورية يتوقفون من حين لآخر لتفقد أجهزة المراقبة المثبتة على هذا السياج وذلك بالتزامن مع تحليق ل​طائرة​ ​مسيرة​ فوق ​مزارع شبعا​ ومرتفعات ​الجولان​ وسهل الحولة".

وفي الجانب اللبناني كثف ​الجيش اللبناني​ و​قوات اليونيفيل​ من دورياتهما الراجلة والمؤللة في نقاط قريبة من هذا الخط خاصة عند محاور ​عين عرب​ المجيدية والى بسطرة لمراقبة الوضع.

وقد اعلنت قيادة الجيش أن 7 طائرات تابعة للاحتلال الصهيوني خرقت الاجواء اللبنانية خلال 24 ساعة الماضية .
رقم : 866155
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الإمام الخميني والنهوض الاسلامي العالمي
الإمام الخميني والنهوض الاسلامي العالمي
ما سر نجاح حزب الله ضد العدو ؟
ما سر نجاح حزب الله ضد العدو ؟
2 حزيران 2020
السعودية تعتزم تنظيم مؤتمر المانحين لليمن !
السعودية تعتزم تنظيم مؤتمر المانحين لليمن !
2 حزيران 2020
رسالة اللواء "باقري" بمناسبة ذكرى وفاة الإمام الخميني
رسالة اللواء "باقري" بمناسبة ذكرى وفاة الإمام الخميني
2 حزيران 2020
ايران من أكثر الدول تفوقا باحتواء جائحة كورونا
ايران من أكثر الدول تفوقا باحتواء جائحة كورونا
2 حزيران 2020
في الإجابة عن سؤال ماذا يُريد آل سعود؟
في الإجابة عن سؤال ماذا يُريد آل سعود؟
1 حزيران 2020
مقبرة ‘‘الدواعش‘‘ الجديدة في العراق
مقبرة ‘‘الدواعش‘‘ الجديدة في العراق
1 حزيران 2020
الوفاء بوعد اللواء ‘‘سلامي‘‘ بأقل من 8 أشهر
الوفاء بوعد اللواء ‘‘سلامي‘‘ بأقل من 8 أشهر
1 حزيران 2020
التاريخ الثائر للضفة الغربية؛ كل شيء جاهز للحرب
التاريخ الثائر للضفة الغربية؛ كل شيء جاهز للحرب
1 حزيران 2020
المسجد الأقصى يفتح أبوابه للمصلين
المسجد الأقصى يفتح أبوابه للمصلين
1 حزيران 2020
المقاومة القصوى للجم الغطرسة الاميركية
المقاومة القصوى للجم الغطرسة الاميركية
30 أيار 2020
روحاني: المساجد في ايران ستفتح أبوابها لأداء الصلوات اليومية
روحاني: المساجد في ايران ستفتح أبوابها لأداء الصلوات اليومية
30 أيار 2020
ايران تنضم لنادي مالكي الغواصات ذاتية القيادة الذاتية
ايران تنضم لنادي مالكي الغواصات ذاتية القيادة الذاتية
30 أيار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس