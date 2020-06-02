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الثلاثاء 2 حزيران 2020 ساعة 13:31

صحة ايران: ضحايا كورونا 7942 والمتعافين 123077 شخصاً

صحة ايران: ضحايا كورونا 7942 والمتعافين 123077 شخصاً
وأعرب جهانبور عن اسفه، في تصريحه اليوم الثلاثاء حول أحدث المستجدات على صعيد تفشي جائحة كورونا في ايران، لوفاة 64 مصابا بهذا الوباء فيما بلغ إجمالي الضحايا في البلاد 7942 لحد الآن.

وأعرب في ذات الوقت عن ارتياحه لتماثل 123077 مصابا بفيروس كورونا للشفاء ومغادرة المستشفيات، فيما يعاني 2565 مصابا من وضع حرج حيث تقدم لهم الرعاية الصحية المناسبة.

ونوه الى اصابة 157562 شخصا بفيروس كورونا لحد الآن فيما توفي 64 مصابا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ولفت الى اصابة 3117 شخصا بهذا الوباء في غضون الاربع والعشرين ساعة الماضية حيث تم ارقاد 541 شخصا في المستشفيات.

واشار الى اجراء 975936 اختبارا لتحديد الاصابة بكوفيد 19 في البلاد.
رقم : 866164
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