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الثلاثاء 2 حزيران 2020 ساعة 13:33

هيئة مسيرات العودة تدعو لاحياء الذكرى الـ53 للنكسة

هيئة مسيرات العودة تدعو لاحياء الذكرى الـ53 للنكسة
واعتبرت في بيان لها في اعقاب الاجتماع الاسبوعي ان التحديات تتعاظم والمؤامرة تشتد على القضية الفلسطينية خدمة للمشروع الاسرائيلي والامريكي في المنطقة للإجهاز على مقدرات الشعب الفلسطيني وحرف البوصلة عن اتجاهها الصحيح، مؤكدة ان خطة الضم تأتي في إطار استكمال مشروع السيطرة على الأرض وتكريس مشروع الاحتلال.

وأضافت :" المشروع الذي يتزامن مع الذكرى الـ53 لنكسة حزيران، في تلك المرحلة التي تشبه الحال الحالة الراهنة من الضعف والهوان لتمهد الطريق لاستكمال احتلال ما تبقى من أرض فلسطين ولم يقبل شعبنا بمعادلة الهزيمة فاستنهض طاقاته وانطلق بثورته المعاصرة وسيبقى شعبنا وقواه المقاومة الصخرة التي تتحطم عليها كل المؤامرات بصموده وثباته واستمراره في نضاله وكفاحه وإيمانه العميق بزوال الاحتلال وبزوغ فجر الحرية على أسرانا وقدسنا وأرضنا".

وتوجهت الهيئة بالتحية للشباب الفلسطيني ولأبناء الشعب الفلسطيني الذين شاركوا في حملة مقاطعة صفحات الاحتلال على منصات التواصل الاجتماعي "يا عندي يا عند المنسق"، داعية للاستمرار في هذا الفعل الذي هو شكل من أشكال المقاومة.
رقم : 866165
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