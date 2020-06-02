الاحتلال يتوغل شرقي غزة ويستهدف الصيادين في عرض البحر

وقال راصد ميداني لـ "قدس برس" إن ست جرافات عسكرية إسرائيلية توغلت صباح اليوم بشكل محدود شرقي حي الزيتون إلى الجنوب الشرقي لمدينة غزة.



وأضاف أن تلك الجرافات نفذت أعمال تجريف وتسوية في أراضي المواطنين في المنطقة المستهدفة.



وفي السياق ذاته، قالت لجان الصيادين إن زوارق الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار تجاه مراكب الصيد في بحر شمال مدينة غزة، وذلك بالتزامن مع إطلاق قذائف دخانية في عرض البحر. دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في الأرواح.



وتتعمد قوات الاحتلال يوميا استهداف المزارعين في الأراضي الزراعية الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنعهم من الوصول إلى أراضيهم لفلاحتها، إضافة إلى التنغيص على حياة الصيادين في بحر غزة.