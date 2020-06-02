الجيش السوري والاهالي يعترضون رتلا امريكيا في الحسكة

وتقوم القوات الامريكية بانشاء قواعد عسكرية لها بريف الحسكة ومنها قاعدة حربية في حي غويران جنوب مدينة الحسكة. كما حولت القوات الأمريكية مقرا سابقا لـمايسمى ”الدفاع الذاتي” إلى قاعدة عسكرية لها، وتقوم بنقل قوافل شاحنات تحمل آليات حفر ورافعة، ليتم التجهيز للقاعدة كما تم رفع العلم الأمريكي فوق المبنى.



كما رصدت تنسيقيات المسلحين توجه قافلة شاحنات للقوات الأمريكية من قواعدها في ريف الحسكة الجنوبي إلى قاعدة تل بيدر التي تمت توسعتها بالقرب من الطريق الدولي M4 عند مفرق الدرباسية – الحسكة، في حين وصلت أكثر من 75 شاحنة تحمل أسلحة ثقيلة ومدرعات عسكرية ومواد لوجستية، إلى قاعدة تل بيدر.



وتجولت قوات أمريكية في منطقة تل براك. وقال مايسمى "المرصد السوري” إن القوات الأمريكية دفعت مبالغ مالية لأصحاب أراضي بغية إنشاء قاعدة أمريكية هناك.