حماس: اعتقالات الاحتلال هي لترهيب شعبنا لإعلان مشروع الضم



وأوضحت الحركة في تصريح صحفي مكتوب اليوم الثلاثاء، أن تصاعد الاعتقالات والاعتداءات وعمليات القتل والتهديد بهدم عشرات المنازل في القدس، يأتي في سياق إعلان قادة الاحتلال عن البدء في الاستعدادات لإجراءات الضم، وهو ما يتطلب حالة استنفار وطني شاملة، وإعلان برنامج مضاد على الأرض لمواجهة تحركات الاحتلال ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع فوق أرضنا المحتلة.



وشددت على أن حالة التعبئة الشاملة للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية تتطلب خطابًا وطنيًّا جامعًا، وإجراءات موحدة، ولقاءات وطنية شاملة على الأرض، هدفها الأول وقف مشروع الضم وكسر إرادة الاحتلال الذي يحاول إنهاء هويتنا الوطنية التي سقط من أجلها عشرات آلاف الشهداء في معركة وطنية ملحمية لا تنتهي إلا بالنصر.



وأضافت، أن "مشاهد الدفاع عن الأقصى واستنفار أبناء شعبنا في مواجهة محاولة الاحتلال للتقسيم والسيطرة، تعبير حقيقي عن إرادة جماهيرنا في مواجهة الاستيطان ومخططات الاحتلال والقدرة على إفشالها".