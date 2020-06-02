اليمن: العدوان يواصل خرق اتفاق الحديدة



وأوضح مصدر أمني يمني أن “قوى العدوان ارتكبت 74 خرقا بينها تحليق طائرة تجسسية في أجواء الجبلية بمديرية التحيتا و11 خرقا بقصف مدفعي لعدد 63 قذيفة و59 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة”، وأفاد أن “الغزاة والخونة استهدفوا قريتي الشجن والكوعي في أطراف مدينة الدريهمي المحاصرة بالمدفعية والرشاشات”.



من جهة ثانية، أشار المصدر إلى أن “طيران العدوان شن في محافظة صعدة أربع غارات على منطقة الفرع بمديرية كتاف وأربع غارات على مديريتي باقم ومجز”، وتابع “فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية”.



وذكر المصدر أن “طيران العدوان شن 24 غارة على مديرية مجزر بمحافظة مأرب وغارتين على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، كما شن غارة على الربوعة في عسير”.