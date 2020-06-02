الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 2 حزيران 2020 ساعة 15:39

عدد المصابين بكورونا في إفريقيا يتجاوز الـ 150 ألفا

عدد المصابين بكورونا في إفريقيا يتجاوز الـ 150 ألفا
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، أصيب 150610 أشخاص بالوباء في إفريقيا منذ بداية انتشاره. وتوفي ما لا يقل عن 4281 شخصا، فيما تماثل أكثر من 63 ألفا للشفاء.

وأوضحت بيانات المنظمة، أن أكبر عدد من الإصابات سجلت في جمهورية جنوب إفريقيا - 34357 حالة، ومصر - 24985 حالة. ومعظم الوفيات بكورونا في مصر(959)، وجنوب إفريقيا (705)، والجزائر (661).

وكان علماء في منظمة الصحة العالمية، قد قالوا إن نحو ربع مليار شخص في إفريقيا قد يصابون بفيروس كورونا في غضون عام.

وخلصت دراسة، نشرتها دورية "بي إم جيه غلوبال هيلث" المعنية بالشؤون الصحية، إلى أن ما بين 150 ألفا إلى 190 ألف إفريقي قد يموتون من جراء الإصابة بفيروس كورونا.
رقم : 866189
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الإمام الخميني والنهوض الاسلامي العالمي
الإمام الخميني والنهوض الاسلامي العالمي
ما سر نجاح حزب الله ضد العدو ؟
ما سر نجاح حزب الله ضد العدو ؟
2 حزيران 2020
السعودية تعتزم تنظيم مؤتمر المانحين لليمن !
السعودية تعتزم تنظيم مؤتمر المانحين لليمن !
2 حزيران 2020
رسالة اللواء "باقري" بمناسبة ذكرى وفاة الإمام الخميني
رسالة اللواء "باقري" بمناسبة ذكرى وفاة الإمام الخميني
2 حزيران 2020
ايران من أكثر الدول تفوقا باحتواء جائحة كورونا
ايران من أكثر الدول تفوقا باحتواء جائحة كورونا
2 حزيران 2020
في الإجابة عن سؤال ماذا يُريد آل سعود؟
في الإجابة عن سؤال ماذا يُريد آل سعود؟
1 حزيران 2020
مقبرة ‘‘الدواعش‘‘ الجديدة في العراق
مقبرة ‘‘الدواعش‘‘ الجديدة في العراق
1 حزيران 2020
الوفاء بوعد اللواء ‘‘سلامي‘‘ بأقل من 8 أشهر
الوفاء بوعد اللواء ‘‘سلامي‘‘ بأقل من 8 أشهر
1 حزيران 2020
التاريخ الثائر للضفة الغربية؛ كل شيء جاهز للحرب
التاريخ الثائر للضفة الغربية؛ كل شيء جاهز للحرب
1 حزيران 2020
المسجد الأقصى يفتح أبوابه للمصلين
المسجد الأقصى يفتح أبوابه للمصلين
1 حزيران 2020
المقاومة القصوى للجم الغطرسة الاميركية
المقاومة القصوى للجم الغطرسة الاميركية
30 أيار 2020
روحاني: المساجد في ايران ستفتح أبوابها لأداء الصلوات اليومية
روحاني: المساجد في ايران ستفتح أبوابها لأداء الصلوات اليومية
30 أيار 2020
ايران تنضم لنادي مالكي الغواصات ذاتية القيادة الذاتية
ايران تنضم لنادي مالكي الغواصات ذاتية القيادة الذاتية
30 أيار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس