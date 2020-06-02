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الثلاثاء 2 حزيران 2020 ساعة 15:40

الرئاسة الجزائرية تنفي اي علاقة بين تبون وحزب بوتفليقة

الرئاسة الجزائرية تنفي اي علاقة بين تبون وحزب بوتفليقة
وقال الناطق باسم الرئاسة بلعيد محند أوسعيد، في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية، مساء الإثنين: إن عبد المجيد تبون "رئيس كل الجزائريين، ولا تربطه أية علاقة تنظيمية مع أي حزب سياسي معتمد في الجزائر".

وأعلن أوسعيد تجميد الرئيس لعضويته في اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، مذكرا بأنه لم يترشح باسم هذا الحزب للانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 ديسمبر/ كانون الأول من العام 2019.

كما أوضح الناطق الرسمي للرئاسة أن رئيس الوزراء الجزائري، عبد العزيز جراد، قدم استقالته من حزب بوتفليقة، قبل سنوات من استدعائه إلى قيادة الحكومة.

وجاءت توضيحات الرئاسة الجزائرية في أعقاب جدل حاد نتج عن إعلان حزب جبهة التحرير الوطني أن عبد المجيد تبون وعبد العزيز جراد عضوان في اللجنة المركزية للحزب، وهي أعلى هيئة تنظيمية بين مؤتمرين.

وانتخب حزب بوتفليقة، يوم السبت، المحامي بعجي أبو الفضل أمينا عاما جديدا؛ لإنهاء شغور منصب النائب محمد جميعي، الموقوف بتهم فساد سياسي ومالي.
رقم : 866190
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